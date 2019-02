Zuletzt sorgte der Xbox Game Pass für mehr Schlagzeilen, doch auch die Liste der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One wächst weiter an. Jetzt kommen wieder eine namhafte Actionreihe sowie ein weiteres Resident Evil dazu.

Via Twitter wurde nun der nächste Schwung an abwärtskompatiblen Titeln auf der Xbox One bekannt gegeben. Insgesamt dürft ihr euch in dieser Woche über vier frühere Spiele aus dem Hause von Capcom freuen, die sich auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole zocken lassen.

Die bekannte Actionreihe Lost Planet ist demnach nun vollumfänglich auch auf der Xbox One vertreten. Wer die Trilogie noch einmal erleben möchte, kann die ehemaligen Xbox-360-Titel nun auch auf der aktuellen Plattform genießen. Der erste Teil, Lost: Planet Extreme Condition, stammt bereits aus dem Jahr 2006, eine überarbeitete Fassung folgte 2008. Lost Planet 2 erschien 2010, ehe die Reihe mit Lost Planet 3 im Jahr 2013 ihren bisherigen Abschluss fand.

Außerdem kommen auch Fans des Horror-Franchise Resident Evil wieder auf ihre Kosten, denn auch Resident Evil: Code Veronica X, eine HD-Version des Klassikers, ist nun abwärtskompatibel. Wie gewohnt könnt ihr von allen Titeln nun einfach eure Xbox-360-Disc einlegen und loslegen, wenn ihr diese noch besitzt. Im Übrigen gibt es auch digitale Versionen via Microsoft Store.