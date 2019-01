Xbox One

Im Rahmen des Fan-Events X018 in Mexico City Ende des vergangenen Jahres hatte Microsoft die ersten Titel bestätigt, die Maus und Tastatur auf der Xbox One unterstützen. Jetzt sind neun weitere Spiele dazu gekommen, darunter auch einige Blockbuster.

Als der Support von Maus und Tastatur auf der Xbox One via Razer offiziell angekündigt worden war, bestätigten der Hardware-Partner und Microsoft seiner Zeit auch erste Spiele, die offiziell vom neuen Feature auf der Heimkonsole Gebrauch machen. Mit dabei waren seiner Zeit schon Erfolgstitel wie Fortnite oder DayZ, viele weitere, die für das Feature sinnvoll erschienen, fehlten jedoch noch.

Jetzt hat sich Razer abermals zu Wort gemeldet und gleich neun neue Spiele bestätigt, die Maus und Tastatur ebenfalls offiziell auf der Xbox One unterstützen oder das in Zukunft noch werden. Dazu zählen bereits veröffentlichte Top-Titel wie Sea of Thieves, Minecraft oder auch der Battle-Royale-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds.

Zudem wurden mit Gears Tactics und Gears 5 gleich zwei zukünftige Titel der Gears-Reihe aus dem Hause The Coalition bestätigt, die ebenfalls von Haus aus Gebrauch vom Feature machen werden, wenn ihr das denn wollt.

Die komplette Liste der neun neu bestätigten Titel mit Maus- und Tastatur-Support auf der Xbox One im Überblick:

Gears 5

Gears Tactics

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Sea of Thieves

Minecraft

The Sims 4

Deep Rock Galactic

Roblox

Surviving Mars

Die Liste der unterstützten Spiele wächst damit insgesamt schon auf 23 an.