Microsoft hat dem Xbox Game Pass wieder ein frisches Update verpasst, wobei dieses Mal nicht die ganz großen AAA-Titel im Fokus stehen, sondern vielmehr etliche Indie-Perlen. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch konkret freuen dürft.

Microsoft hat eine Reihe von [email protected] bestätigt, die ihr im Laufe der nächsten Zeit ohne weitere Kosten als Abonnent via Xbox Game Pass zocken könnt. Die Vorstellung dieser Spiele für das Programm erfolgte in der vergangenen Nacht im Rahmen des zweiten Livestreams der Reihe "[email protected] Showcase".

Zu den namhaftesten Vertreter des Indie-Programms beim Xbox Game Pass zählen sicherlich das Rollenspiel My Time at Portia, der Trilogie-Abschluss The Banner Saga 3 sowie das liebenswürdige Yoku's Island Express. Das gesamte neue Line-up sowohl für Xbox One als auch PC liest sich wie folgt:

My Time at Portia

Bad North

Gonner

The Banner Saga 3

Yoku's Island Express

Worms W.M.D.

Ausschließlich für die PC-Ausgabe des Xbox Game Pass gibt es darüber hinaus auch noch die folgenden [email protected]: