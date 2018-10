Auch in dieser Woche gibt es wieder Nachschub für alle Fans der Abwärtskompatibilitäts-Features auf der Xbox One. Zwei weitere Klassiker können jetzt auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole gezockt werden - und wir verraten euch hier, um welche es sich dabei handelt!

Woche für Woche erweitert Microsoft in Kooperation mit Drittanbietern das Line-up an abwärtskompatiblen Spielen auf der Xbox One. Auch in dieser Woche sind nun wieder zwei Vertreter vergangener Tage dazu gekommen, die sich nun auf der Xbox One zocken lassen, nachdem in der Vorwoche beispielsweise bereits die komplette Shooter-Reihe Crysis sowie einige Klassiker aus dem Hause Valve integriert wurden.

In dieser Woche ist im Vergleich zur Vorwoche weniger ein System zu erkennen, dennoch gibt es zwei neue Spiele für euch: Dabei handelt es sich um das Aufbau-Strategiespiel Tropico 4 einerseits und andererseits um das nächste Klötzchen-Abenteuer mit LEGO Star Wars II: The Original Trilogy. In beiden Fällen müsst ihr einfach nur eure Xbox-360-Disc ins Laufwerk einlegen, solltet ihr diese noch besitzen, und könnt loslegen. Im Übrigen ist auch der Erwerb via Xbox Store oder der erneute Download der digitalen Spielversionen möglich.

Zuvor war bereits LEGO Star Wars: The Complete Saga Teil der Abwärtskompatibilitäts-Programms bei Microsoft; dieser Teil wurde nun also entsprechend um LEGO Star Wars II ergänzt. Tropico 4 war indes seiner Zeit das erste Tropico in der Xbox-360-Ära.