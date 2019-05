Xbox One

Auch wenn die nächste Konsolengeneration langsam aber sicher am Horizont erscheint, baut Microsoft das Angebot der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One weiter aus. Jetzt gesellen sich wieder zwei Klassiker dazu.

Hunderte Titel umfasst die Abwärtskompatibilität der Xbox One mittlerweile, so dass ihr euch mit unzähligen Xbox-360- und Xbox-Titeln auf der aktuellen Heimkonsole noch einmal auseinandersetzen könnt. Larry "Major Nelson" Hryb hat nun die nächsten beiden Neuzugänge zu Feature bestätigt.

Wenige Wochen nach Ninja Gaiden 2 zuvor gesellt sich nun auch der Nachfolger Ninja Gaiden 3 dazu und bereichert die üppige Riege früherer Klassiker, die sich auf der Xbox One spielen lassen. Im Gegensatz zu Ninja Gaiden 2 muss Ninja Gaiden 3: Razor's Edge aber leider auf eine spezielle Optimierung für die leistungsstärkere Xbox One X verzichten.

Auch der zweite Neuzugang entstammt einer bekannten Spielereihe. Dabei handelt es sich nämlich um das ursprünglich 2012 veröffentlichte Trials Evolution, das seiner Zeit via Xbox Live Arcade erschien. Alles in allem umfasst die Liste der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One nun über 500 Klassiker.