In Microsofts Xbox Game Pass dürft ihr euch regelmäßig über neue Spiele und damit auch schon eine stattliche Auswahl im Rahmen des Abonnements freuen. Allerdings müsst ihr noch in diesem Monat auch Abschied von gleich vier Titeln nehmen.

Wie das auch bei Streaming-Diensten im Videobereich wie Amazon Prime oder Netflix der Fall ist, so sind auch im Xbox Game Pass nicht alle Titel dauerhaft im Rahmen des Abonnements verfügbar - sieht man zumindest einmal von Microsofts First-Party-Titeln ab. Dementsprechend gibt es auch im Dezember nicht nur Neuzugänge, sondern auch Abgänge zu vermelden.

Wie die Redmonder jetzt bestätigten, werden im Laufe des Dezember 2019 insgesamt vier Spieler nicht mehr verfügbar sein. Dabei handelt es sich durchaus um namhafte Third-Party-Vertreter, allen voran Life is Strange sowie das Prequel Life is Strange: Before the Storm. Das interaktive Abenteuer lässt sich also nur noch kurze Zeit im Rahmen eines kostenpflichtigen Game-Pass-Abos zocken.

Selbiges trifft im Übrigen auch auf Konamis Fussball-Simulation Pro Evolution Soccer 2019 zu, ebenso wie auf Ashen. Ein exakter Termin wurde von Microsoft zunächst noch nicht kommuniziert, in der Vergangenheit verließen die Spiele den Service aber immer grob zwei Wochen nach der entsprechenden Ankündigung. Die vier genannten Spiele dürften daher wohl nur noch bis Mitte Dezember zur Wahl stehen, ehe ihr euch anderweitig umsehen müsst.