Der Xbox Game Pass wird regelmäßig um neue Spiele erweitert, die ihr dann im Rahmen eures Abonnements zocken könnt. Das sind die spannenden Neuzugänge.

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft bekanntermaßen ein Netflix-ähnliches Spieleangebot auf der Xbox One, das regelmäßigen Spielenachschub gewährt. Nun haben die Redmonder weitere Neuzugänge präsentiert.

Dabei handelt es sich zuerst um Deus Ex: Mankind Divided, der Fortsetzung zu Human Revolution. Das Spiel lässt sich für Game-Pass-Abonnenten ab dem 21. März 2019 kostenfrei auf Xbox One und PC zocken. Darüber hinaus wird der Indie-Liebling What Remains of Edith Finch am selben Tag in das Programm aufgenommen.

Eine Woche später, am 28. März, könnt ihr Dontnods Vampyr und Telltale's The Walking Dead: Michonne herunterladen. Einen Tag später wird es schließlich auch schon Oprecia: The Stolen Sun geben. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, steht ab dem 1. April auch noch Marvel vs. Capcom Infinite zur Verfügung.