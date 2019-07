Microsoft hat vorgelegt und die kostenfreien Spiele bei Xbox Games with Gold im neuen Monat August bekannt gegeben - und diese können sich wirklich sehen lassen!

Nach einem eher maueren Line-up im Juli klotzt Microsoft im August so richtig und hat mehrere namhafte Spielereihen bei den Xbox Games with Gold im Angebot. Bereits ab dem morgigen 01. August dürft ihr euch auf der Xbox One beispielsweise auf Gears of War 4 freuen. Der Titel steht den ganzen Monat kostenfrei für Abonnenten bereit und lässt euch so bestens auf das im September erscheinende Gears 5 vorbereiten.

Ab dem 16. August bis zum 15. September erhalten Abonnenten auf der Xbox One außerdem Forza Motorsport 6. Somit kommen auch Rennspiel-Fans mit diesem Teil der Xbox-exklusiven wie gelungenen Spielereihe voll und ganz auf ihre Kosten.

Wie gewohnt gibt es weiter auch zwei Titel für die Xbox 360, die sich dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken lassen. Diese haben zwar nicht die ganz großen Namen wie die beiden Xbox-One-Spiele, müssen sich aber auch nicht unbedingt verstecken.

Vom 01. bis zum 15. August gesellt sich Diablo-Konkurrent und Action-Rollenspiel Torchlight dazu. In der zweiten Monatshälfte vom 16. bis zum 31. August gibt es dann Castlevania: Lords of Shadow. Alle Spiele werden im nachfolgenden Trailer kurz vorgestellt.