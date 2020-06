Microsoft legt vor und hat jetzt die kostenfreien Spiele für Abonnenten von Xbox Live Gold im Juli vorgestellt. Wir verschaffen euch hier einen Überblick.

Der neue Monat Juli bringt via Xbox Games with Gold wie gewohnt vier kostenfreie Spiele mit sich, die Abonnenten an die Hand bekommen - je zwei originäre Titel für Xbox One und Xbox 360. Die beiden Klassiker aus Xbox-360-Zeiten lassen sich dank der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken, so dass ihr hier faktisch vier Spiele spendiert bekommt.

Den Anfang macht ab 1. und bis zum 31. Juli das Rennspiel WRC 8, die bislang größte und realistischste Simulation der langjährigen Marke. Unter anderem dürft ihr euch auf 50 Teams, 14 Rallyes, über 100 Etappen, dynamisches Wettersystem und realistische Physik freuen. Der zweite Xbox-One-Titel ist indes Dunk Lords, ein 2-gegen-2-Basketball-Spiel mit 20 Charakteren, Spezialangriffen und mehr. Diesen Titel erhaltet ihr vom 16. Juli bis zum 15. August.

Der erste Titel aus Xbox-360-Zeiten ist Saints Row 2 und steht vom 1. bis 15. Juli zum Download bereit. Im abgedrehten Actionspiel gilt es über 40 Missionen und Bonus-Quests zu meistern. In der zweiten Monatshälfte vom 16. bis 31. Juli gibt es dann noch Juju, das euch den Schamanen-Panda Juju und seinen Echsen-Gefährten Peya auf einer mystischen Reise steuern lässt. Der Plattformer glänzt vor allen Dingen durch liebevolle Animationen.