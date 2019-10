Heute ist der neue Monat Oktober angebrochen und Abonnenten des Xbox Game Pass warten schon sehnsüchtig auf Nachschub. Auf welche Titel ihr euch in der ersten Monatshälfte freuen dürft, das hat Microsoft nun bekannt gegeben.

Pünktlich zum Monatsbeginn hat Microsoft nun den ersten Schwung neuer Spiele im Xbox Game Pass auf Konsole bekannt gegeben. Wer das Spiele-Netflix der Redmonder auf der Xbox One nutzt, darf sich auf durchaus einige namhafte Titel freuen.

Am 03. Oktober geht es demnach mit Dishonored 2 los; das erfolgreiche Sequel der Arkane Studios ist auch eigens für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert. Letzteres trifft auch auf den zweiten neuen Titel in diesem Monat zu, bei dem es sich um die epische Zombie-Hatz World War Z handelt.

Der Zombie-Titel ist ab dem 11. Oktober zu haben, ebenso wie das farbenfrohe Yooka-Laylee, das der dritte Neuzugang ist. Weiter geht es anschließend am 17. Oktober, wenn zwei abwärtskompatible Titel der letzten Generation dazu stoßen. Fans der Postapokalypse dürfen sich auf Fallout: New Vegas freuen, dazu gesellt sich noch Panzer Dragoon Orta. Und: An diesem Tag ist auch Felix the Reaper von Daedalic direkt zum Release-Tag via Xbox Game Pass zu haben.

Geht alles seinen gewohnten Gang, dann wird sich Microsoft in der Mitte des Monats abermals zu Wort melden, um die nächste Neuzugänge in der zweiten Monatshälfte des Oktobers bekanntzugeben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!