Der Sommermonat Juni ist da und bringt auch via Xbox Games with Gold natürlich kostenlose Titel mit sich. Wir verraten euch hier, worauf sich Gold-Mitglieder bei Xbox Live dieses Mal freuen dürfen.

Wie gewohnt spendiert Microsoft auch im neuen Monat Juni wieder zwei kostenlose Spiele für Gold-Mitglieder via der Xbox Games with Gold. Beide Titel lassen sich sowohl auf Xbox One als auch Xbox Series X/S zocken.

Vom 1. bis zum 30. Juni gibt es das üblicherweise 17,99 Euro kostende Adios für lau. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Schweinebauers, der nicht länger Leichen für die Mafia entsorgen will. Es folgt eine Diskussion zwischen eurem Charakter und einem Auftragsmörder, der euch tötet, sofern ihr eure Entscheidung nicht revidiert. Das Spiel versteht sich in der Folge als ein filmischer Titel aus der Ego-Perspektive über das Fällen einer schwerwiegenden Entscheidung. Werdet ihr euch aus dem Sumpf des Verbrechens befreien oder tiefer in die mafiösen Strukturen gezogen?

Ab dem 16. Juni und anschließend bis zum 15. Juli könnt ihr euch dann das sonst 19,99 Euro teure The Vale: Shadow of the Crown holen. Der Titel ist ein Abenteuer, das Sound und haptisches Controller-Feedback zu einer audiobasierten Erfahrung verweben soll. Es gilt, Hürden zwischen euch als Spieler und eurem Charakter zu überwinden, wenn ihr den Atem von Feinden, das Knirschen von Schritten oder das Klirren von Waffen hört. Die Kämpfe sollen intensiv sein und sich deutlich von anderen Action- oder Fantasy-Spielen unterscheiden.