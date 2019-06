Sony hat vorgelegt, Microsoft zieht nun wieder nach: Die Redmonder haben jetzt bekannt gegeben, auf welche Spiele sich Abonnenten von Xbox Live Gold im neuen Monat Juli freuen dürfen.

Kurz vor dem Ende des Monats Juni und dem Beginn des Juli hat Microsoft in Person von Larry "Major Nelson" Hryb nun bekannt gegeben, auf welche Spiele sich Abonnenten von Xbox Live Gold im neuen Monat freuen dürfen. Wie gewohnt gibt es dabei jeweils zwei Xbox-One- und Xbox-360-Spiele, wobei die Titel für die Last-Gen-Plattform dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One auch auf dieser spielbar sind.

Auf der Xbox One gibt es vom 01. bis zum 31. Juli 2019 den Indie-Erfolgstitel Inside, der vor allen Dingen durch seine Atmosphäre punkten kann. Das Mitte 2016 von Playdead veröffentlichte Spiel ist ein spiritueller Nachfolger zum hoch gelobten Limbo aus dem Jahr 2010.

Beim zweiten Xbox-One-Titel handelt es sich um Big Crown: Showdown, das dann vom 16. Juli bis 15. August erhältlich ist. Insgesamt war das Programm für die aktuelle Microsoft-Heimkonsole also schon durchaus prominenter besetzt.

Das trifft gewissermaßen auch auf die Xbox-360-Titel zu, wobei zumindest einer der beiden einer großen Spielereihe entstammt. Vom 01. bis 15. Juli gibt es nämlich Castlevania: Symphony of the Night für Xbox 360 und Xbox One. In der zweiten Monatshälfte folgt dann mit Meet the Robinsons ein ebenfalls eher kleinerer und unbekannterer Titel. Dabei handelt es sich um eine Videospieladaption eines eher kleineren Disney-Animationsfilm aus dem Jahr 2007.