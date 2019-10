Take-Two hat heute zwei neue Kämpfer enthüllt, die in WWE 2K20 in den Ring steigen.

Noch bevor WWE 2K20 am 22. Oktober für PlayStation 4, PC und Xbox One erscheint, hat Take-Two zwei neue Wrestler enthüllt, die Teil des Rosters sein werden. Wenn wir das Stichwort "Heavy Machinery" nennen, dürfte den Fans schon klar sein, von wem die Rede ist.

Tucker und Otis gesellen sich zu den Kämpfern der neuen Wrestling-Simulation, nachdem sie von 2016 bis 2018 bei NXT zu sehen waren. Danach landeten sie schließlich bei Monday Night RAW.

Zum ersten Mal in WWE 2K könnt ihr übrigens in Meine Karriere als männlicher und weiblicher Spieler spielen, um euch bis an die Spitze der WWE zu schlagen. Unter anderem soll in diesem Jahr aber auch die Steuerung des Spiels überarbeitet worden sein.