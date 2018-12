Im kommenden Jahr 2019 soll die Spielumsetzung des Hollywood-Blockbusters World War Z für Furore sorgen. Jetzt hat sich Saber Interactive einen neuen Partner ins Boot geholt und zudem die Charakterklassen im Spiel vorgestellt.

Saber Interactive hat sich nun offiziell mit Focus Home Interactive zusammen getan, um die digitale Version von World War Z auf Konsolen zu bringen. Das Koop-Multiplayer-Spiel ist vom gleichnamigen Film von Paramount Pictures inspiriert und lässt euch an mehreren Schauplätzen rund um den Globus die Zombie-Apokalypse bekämpfen, unter anderem in New York, Moskau, Jerusaelm und mehr.

Passend zur Ankündigung gewährten die Macher auch erstmals einen Ausblick auf die verschiedenen Klassen im Titel. Insgesamt wird es sechs verschiedene Charaktere geben, die sich jeweils im Spielstil und in ihren Fähigkeiten unterscheiden.

Konkret sind mit an Bord:

Gunslinger - schießwütige Klasse mit hohem Waffenschaden

Hellraiser - Explosiv-Experte mit C4 und anderen effektiven Tools für das Crowd Control

Slasher - Nahkämpfer, der sich auf sein Schwert verlässt

Medic - Heilklasse, die aus der Entfernung Kameraden unterstützen kann

Fixer - Klasse, die sich durch hohe Vielschichtigkeit auszeichnet und für (Munitions-)Nachschub

Exterminator - Feuer-Experte, der unter anderem auf Molotov-Cocktails und Co. setzt

Die Klassen müssen im kooperativen Titel möglichst günstig kombiniert werden, um gegen die Zombiehorden zu bestehen. Einen ersten Eindruck gibt es im neuen Trailer, den wir euch mit an diese Meldung angeheftet haben.