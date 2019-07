World of WarCraft: Battle for Azeroth

Das aktuelle Add-on World of WarCraft: Battle for Azeroth hat zuletzt das Update 8.2 namens "Tides of Vengeance" spendiert bekommen, doch Blizzard Entertainment richtet den Blick längst weiter in die Zukunft. Jetzt kehrt ein klassischer Raid zurück.

Spieler des populären Online-Rollenspiels World of WarCraft von Blizzard Entertainment dürfen sich im weiteren Jahresverlauf auf das nächste Inhalts-Update der Version 8.2.5 freuen, welches der Entwickler nun in einem ausführlichen Video näher vorgestellt hat. Dabei kommen vor allen Dingen wieder Nostalgiker auf ihre Kosten.

Im nächsten Patch feiert mit "The Firelands" nämlich der nächste traditionelle und unter Fans äußerst beliebte Raid sein Comeback im Spiel. Über das Timewalking-System wird es sich dann um den mittlerweile dritten früheren Raid handeln, der neu aufgelegt in das MMORPG zurückkehrt. Zuvor war das bereits bei "Black Temple" aus der Erweiterung Burning Crusade und "Ulduar" aus Wrath of the Lich King der Fall.

Mit Version 8.2.5 wird dann auch "Firelands" alle paar Wochen für eine Woche lang verfügbar sein. Wie in den anderen klassischen Raids auch wird euer Charakter dabei zurück skaliert, um das alte Raid-Gefühl entsprechend zu simulieren.

Neben dem neuen Klassik-Raid gibt es außerdem dann endlich auch die versprochenen Model-Überarbeitungen für die Goblin- und Worgen-Rassen, so dass die Animationen deutlich schöner ausfallen sollten. Da World of WarCraft im Zeitrahmen des Release von 8.2.5 auch 15 Jahre alt wird, könnt ihr euch außerdem ein von Deathwing inspiriertes neues Mount namens "Obsidian Worldbreaker" sichern. Dazu müsst ihr in drei alten Raids antreten und insgesamt neun Bosse bezwingen. Auf dem PvP-Schlachtfeld gibt es zudem zwei fraktionsspezifische Mounts zu verdienen.

Und auch ein neues Feature namens "Party Sync" erhält schlussendlich Einzug. Dieses dient der Quest-Überwachung in Zusammenhang mit weiteren Party-Mitgliedern; ihr könnt darüber auch alte Quests wiederohlen, wenn ihr Freunden dabei helfen wollt.