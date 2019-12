World of WarCraft: Battle for Azeroth

Bevor das nächste große Add-on zum langlebigen Online-Rollenspiel World of WarCraft erscheint, wird die aktuelle Erweiterung Battle for Azeroth noch einmal mit frischen Inhalten bedacht.

Auf der BlizzCon in diesem Jahr hatte Blizzard Entertainment mit World of WarCraft: Shadowlands bereits die nächste große Erweiterung zum MMORPG angekündigt. Bis zur Veröffentlichung bekommen die Spieler aber trotzdem noch weitere neue Inhalte an die Hand. In wenigen Wochen erscheint jetzt nämlich das letzte große Inhalts-Update zum aktuellen Add-on World of WarCraft: Battle for Azeroth.

Der Patch wird den Namen "Visionen von N'Zoth" tragen und soll ab dem 15. Januar 2020 durchstarten. Die Champions der Horde und der Allianz müssen dabei ihre letzten noch verbliebenen Kräfte sammeln und sowohl ihre Waffen als auch ihre Sinne schärfen, um den entfesselten Alten Gott N'Zoth zu bezwingen.

Was erwartet euch dabei konkret? Unter anderem bekommt ihr einen neuen Schlachtzug an die Hand, doch es wird auch weitere verschiedene Verbesserungen und neue Verbündete Völker (Vulpera - Horde sowie Mechagnome - Allianz) geben.

Beim erwähnten Schlachtzug handelt es sich um die Erwachte Stadt Ny'alotha, wo sich insgesamt zwölf Bossgegner tummeln. Am Ende trefft ihr dann auf N'Zoth selbst in einem alles entscheidenden Kampf um das Überleben von Azeroth.

Der Zeitplan für die weitere Veröffentlichung neuer Features und Inhalte zum Update sieht nach dem ursprünglichen Release am 15. Januar wie folgt aus:

22. Januar: Normaler und Heroischer Schwierigkeitsgrad

29. Januar: Mythischer Schwierigkeitsgrad, 1. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Vision des Schicksals)

12. Februar: 2. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Hallen der Hingabe)

26. Februar: 3. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Geschenk des Fleisches)

11. März: 4. Flügel des Schlachtzugsbrowsers (Der Wachtraum)