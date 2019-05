Seit der Ankündigung im vergangenen Jahr war es um Wolfenstein: Youngblood weitestgehend ruhig geworden. Der Release rückt langsam aber näher und so gibt es nun wieder einige neue Infohappen.

So gibt es in der neuen Ausgabe des Official PlayStation Magazine in Großbritannien jetzt ein ausführliches Preview zum kommenden Shooter. Aus diesem geht hervor, dass sich gegenüber den letzten Shooter-Teilen Wolfenstein: The New Order und Wolfenstein II: The New Colossus durchaus Einiges ändern wird.

Das betrifft vor allen Dingen das Level-Design, was auch der Kooperation der beiden zuständigen Entwicklerstudios geschuldet ist. Schließlich zeichnet für die Fertigstellung nicht nur MachineGames, sondern auch die Arkane Studios verantwortlich. Diese wiederum haben sich unter anderem mit Prey und Dishonored einen Namen gemacht.

Laut Executive Producer Jerk Gustafsson haben sich die Arkena Studios vor allen Dingen auch mit Änderungen am Level-Design im Koop-Shooter hervor getan. Dieses wird sich deutlich mehr an Dishonored orientieren und wesentlich offenere Spielbereiche zu bieten haben. Ihr könnt euch freier bewegen und in der Spielwelt auch etliche untergeordnete Missionsziele angehen. Dazu gibt es viel mehr Nebenquests als früher in der Wolfenstein-Reihe üblich. Zudem sollt ihr Kampfszenarien auf unterschiedliche Arten angehen können. Außerdem wird der Fokus auf die Handlung durch das neue Koop-Gameplay etwas geringer ausfallen; das reine Gameplay wird künftig mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Und auch bei Reddit hat Gustafsson darüber hinaus einige Fragen von Fans beantwortet. Dort unterstrich er, dass das Level-Design nicht linear aufgebaut sein und dass Wolfenstein: Youngblood in Sachen Spielzeit umfangreicher als die letzten Teile der Serie ausfallen wird.

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 29. Juli 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch.