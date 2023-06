Entwickler The Astronauts werkelt seit geraumer Zeit am Shooter Witchfire - und der hat seit gestern Abend nun endlich einen Erscheinungstermin, jedenfalls zumindest was den Early Access betrifft.

Auch der kommende Shooter Witchfire vom Entwicklerstudio The Astronauts hatte am gestrigen Abend einen Auftritt auf dem Summer Game Fest - und der brachte auch endlich einen Release-Termin mit sich. Dabei handelt es sich zunächst aber noch nicht um das Erscheinungsdatum der fertigen Vollversion, sondern zunächst um den Early-Access-Start.

Der neue Fantasy-Shooter, der von früheren Entwicklern von Painkiller, Bulletstorm oder The Vanishing of Ethan Carter erschaffen wird, soll demnach ab dem 20. September 2023 verfügbar sein. Der Early Access startet dann auf dem PC via Epic Games Store.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte The Astronauts immer wieder einige neue Infoschnipsel rund um den Titel bekanntgegeben und insoweit auf die nun erfolgte Terminbestätigung hingearbeitet. In dem Roguelike-Shooter begebt ihr euch auf die Jagd auf eine mächtige Hexe. An zahlreichen Fantasy-Locations dürft ihr euch mit einem von Magie und konventionellen Waffen gleichermaßen inspirierten Waffenarsenal austoben. Das Gameplay wird als Mix aus Destiny und den klassischen Shootern früherer Tage des Studios umschrieben.

Zuletzt wurde in technischer Hinsicht auch bestätigt, dass Witchfire DLSS 3 unterstützen wird, solltet ihr auf eine NVIDIA-Grafikkarte der RTX-40-Serie zurückgreifen.