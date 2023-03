Guardians of the Galaxy, Batman & mehr

Laut einem neuen Bericht hätten LEGO-Fans durchaus Grund zur Freude haben können, denn zahlreiche neue Spielumsetzungen insbesondere rund um Marvel-Marken seien bei Warner Bros. Games in Entwicklung gewesen. Diese sollen jetzt aber das Licht der Welt doch nicht mehr erblicken.

Wie Nintendo Life unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet, sollen gleich mehrere geplante LEGO-Titel nun gar nicht mehr erscheinen, obwohl diese bereits in Arbeit gewesen seien. Demnach habe Warner Bros. Games diese zwischenzeitlich eingestellt.

Vor allen Dingen für LEGO-Fans mit einem Faible für das Marvel-Universum dürfte das traurig sein, sofern sich die Infos der Kollegen in dieser Form bestätigen. Demnach hätten sich ein LEGO Guardians of the Galaxy und ein LEGO Iron Man bei Warner Bros. und dem zugehörigen Studio TT Games in Entwicklung befinden und erscheinen nun nicht mehr. Außerdem sei auch LEGO Batman eingestampft worden, ebenso wie ein LEGO-Disney-Spiel, das eine Vielzahl von verschiedenen Disney-Charakteren hätte bieten sollen.

Das LEGO-Disney-Spiel sei bereits - aus unbekannten Gründen - im vergangenen Jahr eingestellt worden. Dort hätten das Dschungelbuch, Fluch der Karibik, Maleficent, Toy Story, Muppets und Winnie the Pooh vertreten sein sollen. Spieler hätten in dem groß angelegten Spiel eine große Welt erkunden können, in der sich dann eine Vielzahl von Diablo-ähnlichen Dungeons getummelt hätten.

Das LEGO-Spiel zu Guardians of the Galaxy habe intern dern Arbeitstitel Project Cosmic geführt; darin hätten auch zahlreiche weitere Marvel-Charaktere wie Adam Warlock und Nova einen Auftritt haben sollen. Der Titel habe sich schon sage und schreibe 18 Monate auf Basis der Unreal Engine in Arbeit befunden.

Bei Playdemic soll eine Mobile-Portierung von LEGO Worlds entwickelt worden sein, doch dieses Projekt sei eingestellt worden, nachdem Playdemic von Electronic Arts aufgekauft wurde.

Doch damit sind wir immer noch nicht am Ende potentieller Einstellungen: Fernab von LEGO soll auch ein Shooter-Spiel namens Project Rainbow Road entwickelt worden sein, das nun niemals das Licht der Welt erblickt. Hier hätten verschiedene Warner-Bros.-Charaktere aus dem DC-Universum sowie von Rick & Morty und Looney Tunes zusammenfinden sollen.