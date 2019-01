Die Entwickler von Warframe feuern in Richtung EA und BioWare: Ist die ganze Idee hinter dem kommenden Titel Anthem nur geklaut?

Digital Extremes, die Entwickler des Free-to-Play-Titels Warframe haben es sich nicht nehmen lassen, in einem Livestream, in dem es eigentlich um den Fahrplan der kommenden Monate für das eigene Spiel gehen sollte, über Anthem herzuziehen. Neben neuen Inhalten für die Zukunft standen nämlich auch Sticheleien gegen den nächsten großen Titel von EA auf dem Plan. Immer wieder konstatieren Fans von Warframe, dass Anthem sich in großzügig von dem kleineren Titel "inspirieren" hat lassen.

Nun springt das Studio selbst auf den Zug auf. Creative Director Steve Sinclair kündigt scherzhaft an, dass Warframes in den kommenden Monaten in Javelines umbenannt werden. Javelines? Richtig, das ist der Name der mechanischen Anzüge aus Anthem, die EA prominent bei der Bewerbung seines Spiels hervorhebt. In Warframe stehen die Warframes für unterschiedliche Klassen. Eine Kollegin von Sinclair ruft dazwischen: Alles nur ein Spaß!

Am Ende des Tages sind auch Videospielentwickler Trends unterworfen, möglicherwiese ist Anthem EAs Antwort auf diese Art von Spiel. Was haltet ihr davon? Ein angebrachter Scherz oder sollten sich Entwickler mit Äußerungen über andere Unternehmen zurückhalten? Den entsprechenden Ausschnitt aus dem Stream könnt ihr hier direkt ansehen: