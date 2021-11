Warframe-Fans sollten sich schon mal auf den Dezember vorbereiten. Denn mit The New War steht euch eine neue Erweiterung bevor und die soll es in sich haben.

Es tut sich wieder was bei Warframe. Die neue Erweiterung The New War ist zum Greifen nah und soll noch im Dezember auf allen Plattformen parallel erscheinen. Ein genauer Termin war den Entwicklern allerdings noch nicht zu entlocken.

Bei The New War soll es sich um die bisher umfangreichste Erweiterung im Hinblick auf die Erzählung handeln. Thema ist eine Invasion der Sentients auf die Origin-Systeme. Mit dabei sind unter anderem neue Charaktere, ein neuer Warframe, Waffen und vieles mehr.

Als Vorbereitung startet am 16. November ein neues Event, in welchem ihr die Möglichkeit bekommt, vor dem Start noch Prime-Waffen und Warframes in wöchentlicher Rotation zu erbeuten. Dazu könnt ihr in verschiedenen Missionen die neue Ressource Aya erbeuten und damit Waffen und Blaupausen erwerben. Weitere Infos zu dem Event findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Erweiterung nebst eines Trailers soll dann am 30. November im Rahmen eines Dev-Streams noch genauer vorgestellt werden.