Warframe: Angels of the Zariman

Digital Extremes kann es nicht lassen, dem immer noch erfolgreichen Free-to-play-Titel Warframe neue Inhalte zu verpassen. Erste Einblick in die nächste Erweiterung gibt es noch in dieser Woche.

Wer sich für Warframe interessiert, sollte sich den kommenden Freitag, 11. März, um 20 Uhr nichts weiter vornehmen. Dann nämlich gibt es einen neuen Developer-Livestream zur kommenden Erweiterung Angels of the Zariman.

Rebecca Ford, Director of Community and Live Operations und Stimme von The Lotus, führt euch durch den Stream, in dessen Verlauf ihr einiges zu den neuen Inhalten gezeigt bekommt. Mit dabei sind natürlich Gameplay-Szenen aus der Erweiterung, aber auch ein Ausblick auf den nächsten Warframe sowie einen neuen Missionstypen, der zusammen mit anderen Features noch im Frühjahr 2022 implementiert werden soll.

Das Ganze wird auf YouTube und Twitch übertragen, wobei ihr bei letzteren den einen oder anderen Twitch Drop abstauben könnt.