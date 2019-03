Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Lange hat Paradox Interactive eine entsprechende Ankündigung vorbereitet, und nun ist sie endlich auch über die Bühne gegangen. Das Sequel Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 wurde nun offiziell angekündigt.

Über den Dating-App-Verschnitt Tender und via Twitter hat Paradox Interactive die Ankündigung eines neuen Vampire-Titels schon lange vorbereitet, indem man zahlreiche Teaser absetzte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das neue Spiel offiziell wird und zuletzt stellte man "große Neuigkeiten" für den 21. März in den Raum.

Diesbezüglich hat man jetzt Wort gehalten und Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 endlich offiziell gemacht. Das düstere Rollenspiel im Universum von World of Darkness, das zu den Kult-Klassikern des Genres gehört, erhält Anfang 2020 also endlich einen Nachfolger. Dieser soll für PC und Konsolen erscheinen, wobei man die konkreten Plattformen zunächst noch nicht benannt hat.

Angesiedelt in einer zeitgenössischen Version von Seattle setzt Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 auf eine neue Story aus der Feder von Brian Mitsoda, dem Narrative Designer des Originals. Für die Entwicklung selbst zeichnet Hardsuit Labs verantwortlich, die Veröffentlichung wird über Publisher Paradox Interactive abgewickelt.

Alles beginnt mit einem Vampir-Aufstand im Spiel und ihr seid gezwungen, eine durchaus schwer zu bewerkstelligende Allianz zwischen kriegsführenden Clans in einem wechselhaften politischen Klima zu schmieden.

Vorbestellungen des Spiels sind via Steam, Paradox Store, GOG und Epic Games Store ab sofort möglich. Auch eine umfangreichere Blood Moon Edition für 89,99 Dollar steht über die Standard-Version hinaus zur Wahl; diese beinhaltet dann auch schon den Season of the Wolf Season Pass, womit auch DLC-Inhalte bereits bestätigt sind.