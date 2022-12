Das bringt der "Legacy of the Moonspell"-DLC

Das Auto-Attacker-Roguelite Vampire Survivors hat sich in den letzten Wochen zum wahren Indie-Darling gemausert. Wer frisches Blut braucht, der darf sich freuen: Entwickler poncle hat den DLC "Legacy of the Moonspell" angekündigt, der einige frische Inhalte für das Spiel parat hält.

Wirklich schön ist Vampire Survivors nicht und auch die Übersicht geht schnell verloren. Aber was der Indie-Darling an optischem Appeal vermissen lässt, das macht er durch sein süchtigmachendes Spielprinzip wieder wett. Mit diversen Items und Auto-Attacken verdrescht ihr in dem Roguelite haufenweise höllische Kreaturen, was eine ungeahnte Sogwirkung erzielt. Und die wird mit dem DLC "Legacy of the Moonspell" noch weiter ausgebaut.

Bereits am 15. Dezember scheint die Erweiterung und sie schlägt mit sage und schreibe 1,99 US-Dollar zu Buche. Nicht weiter verwunderlich, kostet das Hauptspiel selbst doch nur 3,99 Euro. Für diesen Preis liefert euch Legacy of the Moonspell acht Charaktere, über ein Dutzend neue Waffen, sechs Musiktitel und ein frisches Level.

Der DLC orientiert sich grob an einem japanischen Setting. Es dreht sich um einen Clan, der in den Bergen lebt und von fiesen Kreaturen angegriffen wird. Die dürften Kennern fernöstlicher Sagen bestens bekannt sein, ihr müsst euch beispielsweise mit Yokai und Oni herumplagen. Mit dem Moonspell-Berg liefern die Entwickler eigenen Aussagen nach ihr bisher größtes Level.