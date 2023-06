Valorant nähert sich der neuen Episode 7 - und dann wird auch Team Deathmatch eine gewichtige Rolle spielen. Jetzt wurde bekannt: Der klassische Spielmodus wird auch seine eigenen Maps erhalten.

Das Ende von Episode 6 Akt 3 in Valorant rückt näher - und damit wirft die neue Episode 7 ihre Schatten voraus. Riot Games hat diesbezüglich nun weitere Details bekanntgegeben und bestätigt, dass ihr in der neuen Episode natürlich auch einen neuen Sentinel-Agenten erwarten dürft. Darüber hinaus kommt aber auch der erwartete Team-Deathmatch-Modus in das Spiel - und dieser scheint recht umfangreich zu werden.

In einem kurzen Video, das über den offiziellen Twitter-Account zu Valorant veröffentlicht wurde, bestätigte das Entwicklerteam nun, dass alle Agenten und Waffen auch in Team Deathmatch zugänglich sein werden. Was die Karten betrifft, so wird Team Deathmatch aber auf ein eigenes Set neuer Maps zurückgreifen.

Den TDM-Modus hatte Riot Games früher in diesem Jahr noch für 2023 bestätigt, jetzt ist es bald soweit. Seiner Zeit versprach man bereits, dass man Team Deathmatch mit eigenen Ansätzen umsetzen wolle; der neue Teaser legt nun zumindest offen, dass es sich um eine recht schnell zu spielende und flotte Spielerfahrung handeln wird. Weitere spezifische Details blieben zunächst aber weiter offen.

Valorant verfügt bereits über einen Free-for-All-Deathmatch-Modus, in dem alle Agentenfähigkeiten ausgesperrt werden und lediglich Waffen erlaubt sind. In Team Deathmatch wird diese Regel aber modifiziert, so dass ihr hier dann auch wieder alle Agentenfähigkeiten nutzen dürft.

Auch über Episode 7 hinaus wurden noch einige Infos publik. Laut Anna Donlan wird der dritte Agent, der in diesem Jahr ins Spiel kommt, ein Duelist sein. Der letzte Duelist war Neon und kam im Januar 2022 in den Titel. Einen Release-Termin für den nagelneuen Duelist gibt es noch nicht. Bereits in Episode 7 wird es im Übrigen auch ein neues Fortschrittssystem geben, das es euch ermöglicht, Belohnungen und kosmetische Gegenstände aus früheren Battle Passes zu sammeln.

Episode 7 wird am 27. Juni in Valorant durchstarten.