Riot Games gibt den Startschuss für den letzten Akt der aktuellen Episode 6 im Online-Actionspiel Valorant. Dabei dürft ihr euch auch auf eine neue Skin-Reihe freuen.

Mit Akt III geht Valorant nun in seinen finalen Akt in der derzeitigen Episode 6, wobei ihr beispielsweise auch wieder einen Battle Pass an die Hand bekommt, der auch mystische Belohnungen mit sich bringt. Im Fokus steht dieses Mal aber auch das Radiant Entertainment System Bundle, das eine neue Skin-Reihe in den Titel bringt. Diese soll mit einzigartigen Effekten und Animationen für nostalgische Erinnerungen an die Videospiele und Konsolen der 90er Jahre sorgen.

Die selbst ernannte "Liebeserklärung an Retro-Spiele" greift mehrere Spiel-Designs auf: von Sidescrollern über Tanzspiele bis hin zu Prügelspielen, die diese Ära geprägt haben. Die Skin-Reihe will euch dementsprechend auch mit einer ganzen Reihe an kleinen Details und Überraschungen erfreuen. Dazu zählen beispielsweise individuelle Finisher, Killbanner, Musik, Schussgeräusche und -effekte, visuelle Effekte, Transformation, individuelles Inspizieren und sich anpassende Bildschirme.

Der ebenfalls schon angesprochene Battle Pass steht wie gewohnt auch in einer kostenpflichtigen Variante für 1.000 VP zur Verfügung. dieser umfasst unter anderem Waffen-Skins für Vandal – Kleiner Albtraum, Nahkampf – Gebunden, Guardian – Mondsprint und die Phantom – Gebunden. Kostenfrei enthalten sind das Grafitti "Ich schmelze", der Sheriff Skin – Kleiner Albtraum, Talisman Monsterkeks und weitere Belohnungen.

In Valorant ist auch darüber hinaus derzeit Einiges geboten. Wie wir bereits berichteten, ist am 25. April auch die weltweite offene Beta des kompetitiven Premier-Modus gestartet.