Entwickler hat mehrere PlayStation-Titel in Arbeit

Until Dawn

Mit Until Dawn hat Supermassive Games einen Überraschungserfolg auf der PlayStation 4 abgeliefert. Künftig dürfen sich Fans des Titels gleich über mehrere neue Projekte des Studios freuen.

Das Team von Supermassive Games hat nach dem Erfolg von Until Dawn bekannt gegeben, gleich mehrere PlayStation-exklusive Projekte in Arbeit zu haben. Besitzer von Sonys Heimkonsole dürfen sich über Nachschub freuen, auch wenn die Spiele im Einzelnen zunächst nicht konkret angekündigt wurden.

Im Gespräch mit 4PDA bekräftigte Executive Producer Pete Samuels, dass die Until-Dawn-Macher weiter eine "starke Partnerschaft" mit Sony pflegen würden. Daher werden die neuen Spiele wieder exklusiv für die Sony-Heimkonsole erscheinen. "Unsere Beziehung mit Sony ist immer noch exzellent. Wir arbeiten an mehreren unangekündigten PlayStation-Exklusivtiteln. Aktuell ist es uns aber unmöglich, über diese im Detail zu reden. Ganz generell möchte ich aber auch wirklich, dass unsere aktuelle Arbeit einem größtmöglichen Publikum zur Verfügung gestellt wird. Daher muss The Dark Pictures auch auf mehreren verschiedenen Plattformen erscheinen", so Samuels.

Bereits angekündigt wurde seitens Supermassive Games genau dieses The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, das nicht nur für PS4, sondern darüber hinaus auch für PC und Xbox One erscheinen soll. Es bildet damit gewissermaßen eine Ausnahme zu den sonst PS4-exklusiven Titeln des Studios. Der Release des Horrorspiels ist für 2019 geplant.