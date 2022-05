Erst kürzlich hatten wir das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 MAX in der Mangel, das für knapp 140 Euro zu haben ist und vor allem mit breiter Kompatibilität glänzt dank umschaltbaren USB-Dongle. Mit dem Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX ist nun auch der große Bruder mit etwas anderer Bauweise und zusätzlichem BlueTooth zu haben. Das hat allerdings seinen Preis – mit 199,99 Euro kostet es quasi doppelt so viel wie der Vorgänger, ausgehend vom Straßenpreis. Warum nur?

Ähnlich wie der kleine Bruder, so kommt auch das Stealth 700 Gen 2 MAX mit immenser Kompatibilität daher. Erneut setzt Turtle Beach auf einen USB-Dongle mit einem kleinen Umschalter. Der bietet euch die Möglichkeit, das Headset wahlweise an einer Xbox-Konsole, oder aber via Standard-USB an PC, Playstation, Switch oder MAC zu betreiben. Ohne großes Brimborium und sehr gut funktionierend. Ideal also für Spieler, die nicht nur eine Plattform ihr Eigen nennen.

Als Bonus unterstützt das Stealth 700, ebenso wie seine Vorgänger, BlueTooth 4.2, sodass ihr es auch an allen BT-fähigen Geräten nutzen könnt, wie beispielsweise Smartphones oder Tablets. Praktisch ist zudem, dass Wireless-Betrieb und BlueTooth parallel funktionieren. Wollt ihr also beim Zocken telefonieren oder Musik vom Smartphone hören, so ist dies ohne weiteres möglich.

Als weitere Pluspunkt wird die Akkulaufzeit genannt und die ist mit ihren 40 Stunden (Herstellerangabe) durchaus erwähnenswert – die meisten Konkurrenten arbeiten mit rund 20 Stunden. Die Laufzeit hängt natürlich stark von der verwendeten Lautstärke ab. Bei normaler Nutzung kamen wir nicht an die 40 Stunden heran, sondern verblieben bei etwa 32-35 Stunden. Aber auch das ist noch sehr viel. Aufgeladen wird das Headset mittels leider sehr kurzem USB-C-Kabel.

Damit haben wir aber auch schon nahezu alles abgefrühstückt, was das neue Modell von seinen Vorgängern unterscheidet. Das Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX zeigt sich als robuster und erfreulich solide verarbeiteter Allrounder. Ein stabiler, metallverstärkter Kopfbügel bildet die Basis, die Ohrmuscheln sind drehbar mittels eines Scharniersystems angebracht, das ebenfalls einen ordentlichen Eindruck hinterlässt. Mit der Billig-Plastik-Bauweise der früheren Modelle hat das Stealth 700 seit der Gen 2 glücklicherweise nicht mehr viel zu tun.

Das Headset ist nicht gerade ultraleicht und sitzt relativ straff. Die dicken, weichen Polster mit Kunstlederbezug und Textilauflagefläche fangen das aber recht gut ab. Auch Brillenträger kommen dank des bekannten ProSpecs-Systems nicht wirklich in Nöte. Ein nettes Extra sind die Gel-gekühlte Memory-Foam-Ohrpolster, die auch bei langen Sitzungen nicht so irrsinnig viel Hitze erzeugen. Insgesamt ist der Tragekomfort ebenso wie die Verarbeitung sehr solide und es gibt wenig daran auszusetzen.

Die Bedienelemente befinden sich allesamt an der linken Ohrmuschel. Es gibt zwei Lautstärkeregler – einer für Spiel- und einer für Chatlautstärke, die sich haptisch nicht voneinander unterscheiden und auch mal verwechselt werden können. Auch die Belegung ist, je nach gewähltem Wireless-Modus, nicht identisch. Weiterhin gibt es eine Modus-Taste, mit der ihr die verschiedenen Presets (inklusive Super Human Hearing) durchschalten könnt. Dann noch eine Power-Taste und eine BlueTooth-Taste und das war’s. Hätte von der Anordnung her vielleicht noch etwas eleganter gelöst werden können, geht aber mit etwas Eingewöhnung in Ordnung.

Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX - Wireless-Headset für alle Plattformen Das Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX ist dank umschaltbarem USB-Dongle nicht nur für so ziemlich alle Plattformen nutzen (Playstation UND Xbox), sondern bietet zudem auch noch BlueTooth.

Wer noch etwas mehr Bedienungsluxus haben will, nutzt die Turtle Beach Audio Hub App für Bluetooth-fähige Mobilgeräte (iOS/Android). Hiermit habt ihr noch ein paar Optionen mehr, wie Equalizer, Tastenbelegungen oder Mic-Sidetone. Ärgerlich ist allerdings, dass ihr darin keine Profile anlegen könnt und somit im Falle eines Falles immer wieder mal eure Einstellungen ändern müsst. Machen aber wohl eher wenige, daher ist das noch verschmerzbar.

Im praktischen Einsatz kann man dem Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX tatsächlich wenig vorwerfen. Die 50-mm-Treiber mit ihren 20 bis 22.000 Hz liefern eine sehr ordentliche Performance. Leicht basslastig, aber mit druckvollen Mitten und klaren Höhen ist das Klangbild sehr gut fürs Gaming geeignet und schlägt sich auch bei Musik und Filmen sehr wacker. Sehr gut gefällt uns die breite Klangbühne, speziell mit zugeschalteten Surround-Modi wie Dolby Atmos oder Windows Sonic – oder Sony 3D Audio. Die Richtungswahrnehmung von Geräuschen und der räumliche Eindruck sind damit wirklich gut.