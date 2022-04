Wireless an PC und ALLEN Konsolen!

Das Turtle Beach Stealth 600 kennt man als relativ preiswertes Wireless-Headset, das vor allem bei Konsolenspielern sehr beliebt ist. Nach dem Gen 2 benannten Refresh hat sich Turtle Beach nun eine weitere Variante einfallen lassen und die dürfte vor allem für Spieler interessant sein, die sowohl eine Playstation als auch eine Xbox ihr Eigen nennen. Nahezu alle Wireless-Headsets können aufgrund unterschiedlicher Übertragungstechnik nämlich nur an jeweils einer der beiden Konsolen genutzt werden. Nicht so das neue Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max.

Rein äußerlich unterscheidet sich das Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max kaum von seinen älteren Verwandten. Beim Preis sieht man allerdings sogleich einen Unterschied. Während die Normalvariante für 99,99 Euro UVP, Straßenpreis knapp über 70 Euro, zu haben ist, müsst ihr für das neue Gen 2 Max satte 139,99 Euro hinblättern. Ein saftiger Aufschlag, den es zu rechtfertigen gilt.

Turtle Beach legt dafür zwei Argumente auf den Tisch, die den Unterschied zur normalen Version des Headsets ausmachen. Zum einen eine deftige Akkulaufzeit von satten 48 Stunden nebst Schnellladefunktion, die bis zu 8,5 Stunden Laufzeit bei nur 15 Minuten Ladezeit anbietet. Zum anderen die Möglichkeit, das Headset tatsächlich kabellos mit PC, Playstation, Xbox und Switch nutzen zu können. Letzteres ist eine echte Seltenheit bei Wireless-Headsets, vor allem, was Nutzung an Xbox und Playstation angeht. Im Normalfall sind Headsets aufgrund der unterschiedlichen Übertragungstechnik nur an einer der beiden Konsolen ohne Kabel nutzbar.

Turtle Beach löst dies über den USB-Dongle, der beide Übertragungen erlaubt. Dazu gibt es am Dongle einen kleinen Schalter. In Stufe 1 bedient er alle Xbox-Konsolen, in Stufe 2 alles andere, also PC, Playstation und Nintendo Switch. Das funktioniert tatsächlich hervorragend. Ab Werk gepaired, hatten wir kein Problem, den Dongle zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln. Bei der Übertragung hatten wir auch auf keiner Plattform irgendwelche erkennbaren Latenzprobleme.

Ein Riesenvorteil für Spieler, die mehrere Plattformen daheim haben, aber nicht einen ganzen Stall voller Wireless-Headsets behausen wollen. Das wird allerdings derzeit noch dadurch relativiert, dass das Gen 2 Max fast doppelt so teuer ist, wie der Straßenpreis der normalen Varianten. Wir empfinden daher den Preis von knapp 140 Euro einen Tick zu hoch gegriffen, wir hätten gern 119,99 auf dem Preisschild gesehen. Der Markt wird es aber schnell richten, vermuten wir.

Ansonsten gibt es herzlich wenig Unterschiede zum Stealth 600 Gen 2. Optik und Design sind quasi unverändert. Der Tragekomfort ist gut dank relativ weicher Polster mit Kunstlederbezug (Kopfpolster), bzw. atmungsaktivem Textilpolster (Ohren). Die Ohrmuscheln sind drehbar an Gelenken angebracht, deren Langlebigkeit sich zeigen muss. Möglicherweise der einzige echte Schwachpunkt der ansonsten soliden Verarbeitung. Wie bei Turtle Beach gewohnt, wird viel Kunststoff verbaut, der sich nicht so irrsinnig hochwertig anfühlt und beim Verdrehen doch einiges an Knacken ertönen lässt.

Das Ladekabel ist erneut sehr kurz geraten, bei der langen Akkulaufzeit ist das aber verschmerzbar, zumal ihr das USB-C auf USB-A-Kabel problemlos gegen ein längeres austauschen könnt. Auf einen optionalen Klinkenport wurde auch beim Gen 2 Max wieder verzichtet. Die Bedienelemente sind komplett an der linken Ohrmuschel verbaut: Spiellautstärke, Chatlautstärke, EQ-Modus (Standard, Bass Boost, Bass + Höhen Boost, Sprachverstärkung) und ein Power-Schalter reichen aus, um das Headset gut bedienbar zu machen. Weiterhin dabei ist ein sehr ordentliches Klappmikrofon mit spürbarem Rastpunkt für die Stummschaltung beim Hochklappen.

Klanglich kann man dem Stealth 600 Gen 2 Max für die Preisklasse wenig vorwerfen. Der Sound ist relativ ausgewogen, klar definiert und mit breiter Bühne für gute Richtungswahrnehmung. Die 50-mm-Treiber leisten grundsolide Arbeit mit knackiger, leicht basslastiger Gaming-Abmischung, und sind auch gut auf die Nutzung von Dolby Atmos, Windows Sonic, DTS Headphone: X oder Sony 3D Audio abgestimmt. Auch bei Filmen oder Musik liefert das Headset eine insgesamt ansprechende Vorstellung.