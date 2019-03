Der Dinosaurier-Shooter Turok zählte bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung vor etlichen Jahren zu den absoluten Kult-Titeln und konnte im Genre der First-Person-Shooter durchaus überzeugen. Das zuletzt veröffentlichte HD-Remaster erscheint jetzt für eine weitere Plattform.

Viele erfolgreiche Spiele früherer Tage werden heutzutage als HD-Version neu aufgelegt, um diese neuen Spielerschichten näher zu bringen. Auch der einstige erfolgreiche Shooter Turok: Dinosaur Hunter machte dabei keine Ausnahme, denn schon 2015 wurde ein HD-Remaster für den PC veröffentlicht, welches im vergangenen Jahr dann auch auf der Xbox One folgte. Jetzt wird eine weitere Plattform bedient.

Während viele jetzt vermutlich die PlayStation 4 als naheliegend bezeichnet hätten, ist es in diesem Fall jedoch die Switch von Nintendo, die in den Genuss der HD-Variante von Turok: Dinosaur Hunter kommt. Der Twitter-Nutzer Nibel hat jetzt auf der offiziellen Webseite von Nintendo den entsprechenden Produkteintrag entdeckt. Dieser umfasst mit dem 18. März 2019 auch bereits einen konkreten Release-Termin, der gar nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Beim Spiel handelt es sich um eine Portierung des HD-Remasters vom PC aus dem Jahr 2015. Neben dem ersten Teil wurde später auch der Nachfolger Turok 2: Seeds of Evil noch einmal entsprechend überarbeitet und und in HD für PC und Xbox One veröffentlicht. Eine offizielle Ankündigung oder einen Produkteintrag zu einer Switch-Fassung von Turok 2 gibt es bislang noch nicht, mit Nitomatta äußerte sich aber schon ein zweiter Twitter-Nutzer, der von einer entsprechenden Ankündigung wissen will. Demnach habe Entwickler Nightdive Studios über Discord bereits bestätigt, dass auch Turok 2 auf die Switch kommen wird.

Beide Spiele wurden ursprünglich für N64 und PC vor über 20 Jahren veröffentlicht.