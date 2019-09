Trials of Mana

Auf der E3 im Juni hatte Square Enix ein vollständiges Remake von Trials of Mana offiziell angekündigt, jedoch noch keinen konkreten Release-Termin genannt. Das hat sich - zumindest bezogen auf die Switch - nun geändert.

Square Enix hatte auf der eigenen E3-Pressekonferenz im Juni mit Trials of Mana ein vollständiges Remake des Rollenspiel-Klassikers angekündigt. Damals hieß es, das Spiel solle Anfang 2020 samt moderner 3D-Grafik für Switch, PS4 und PC (via Steam) veröffentlicht werden; konkreter wurde man in Bezug auf das Datum zunächst nicht.

Die Direct-Konferenz heute Nacht brachte nun zumindest Klarheit in Bezug auf die Switch-Variante des Spiels. Diese wird nun am 24. April 2020 erscheinen! Dieser dürfte insoweit auch für PC und PS4 gelten, legte ein Leak im Vorfeld der Direct-Konferenz doch genau diesen Termin nahe.

Die Neuauflage des dritten Teils der Mana-Reihe, der ursprünglich 1995 erschien, wird nicht nur über eine moderne 3D-Grafik, sondern auch über ein neues Action-RPG-Kampfsystem mit modernem Level- und Fähigkeitensystem verfügen. Einen neuen Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.