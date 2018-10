Ein Jahr ist mittlerweile seit dem Release von Total War: Warhammer II vergangen, doch die Macher bedienen das Strategiespiel weiter. Jetzt wurde eine neue Kampagnen-Erweiterung angekündigt, die schon bald erscheinen soll.

Mit "Curse of the Vampire Coast" wurde eine neue Kampagnen-Erweiterung zum PC-Strategiespiel Total War: Warhammer II offiziell angekündigt. Das Kampagnen-Paket lockt mit Zombie-Piraten, Vampiren, riesigen Krabbenbestien, schwarzer Magie und neuen Spielmechaniken und soll ab dem 08. November 2018 erhältlich sein.

Das neue Add-on wird sowohl in der Kampagne "Eyve of the Vortex" als auch in "Mortal Empires" spielbar sein und führt vier legendäre Piratenanführer ein. Die neuen Spielmechaniken sollen euch indes ein ganzes Arsenal an neuen Werkzeugen zur Verfügung stellen.

Offiziell werden die Inhalte des Kampagnenpakets wie folgt angegeben:

Vier neue untote Legendäre Kommandanten

Neue Form der Magie: die Lehre der Tiefe

Diverse komplett neue Kampagnenmechaniken

Einzigartige verbesserbare Schiffe für jeden Legendären Kommandanten

Acht neue Legendäre Söldnerregimenter

Spezieller Technologiebaum zum Freischalten von vier einzigartigen Kommandanten der Vampirküste

Belohnt Eure untoten Admirale für ihre Treue mit neuen Posten in der Flotte.

Neue Einheiten: Befehligt gigantische Konstrukte, scherenbewehrte Seeungeheuer, ghulische Schrecken und schießwütige Piratenzombies in der Schlacht!

Die Fraktionen der Vampirküste sind in den Kampagnen "Auge des Mahlstroms" und "Reiche der Sterblichen" spielbar. Sie beteiligen sich jedoch nicht am Wettlauf um den Großen Mahlstrom, sondern verfolgen ihre eigenen Pläne.

Zu den neuen Kampagnen-Features und -Mechaniken zählen die Infamie der legendären Anführer, die mit jedem eingenommenen Gebiet und mit jeder errichteten Piratenbucht zunimmt. Gewinnt ihr eine Schlacht um eine Hafensiedlung, könnt ihr statt der bisherigen Optionen eine Piratenbucht errichten; die geheimen Nebensiedlungen können kontinuierlich Einkommen generieren. Ebenfalls neu sind zudem verbesserbare Schiffe und Gebäudebäume sowie so Einiges mehr!