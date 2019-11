Die Torchlight-Reihe entpuppte sich als überraschend gelungen und erfolgreich, kein Wunder also, dass diese mit Torchlight Frontiers abermals fortgesetzt werden soll. Der neue Teil wird mit Path of Exile 2 und Diablo IV in Konkurrenz treten müssen, der zeitliche Vorsprung in Sachen Release ist nun aber eine ganze Ecke geschrumpft.

Das Action-Rollenspiel Torchlight Frontiers lässt nun doch länger auf sich warten, als zunächst geplant. Damit wird sich der neueste Teil der Reihe zeitlich gesehen wohl doch eher mit Diablo IV und Path of Exile 2 herumschlagen müssen, als aktuell mit den jeweiligen Vorgängern.

Eigentlich hätte Torchlight Frontiers nämlich noch im laufenden Jahr 2019 erhältlich sein sollen, doch daraus wird nichts mehr, wie von Max Schaefer, CEO von Echtra Games und dem früheren Co-Gründer von Blizzard North, nun bestätigt wurde. Im Gespräch mit den englischsprachigen Kollegen von PC Gamer sagte Schaefer nun, dass man das "2019er Zeitfenster, das man vor zweieinhalb Jahren angedeutet hatte" nicht einhalten wird können.

"Wir haben diesbezüglich bis dato kein Update mitgeteilt, was wir vielleicht hätten tun sollen. Aber wir haben auch wirklich sonst keine spezifischen Dinge zu sagen. Wir implementieren einige Änderungen am Spiel", so Schaefer weiter. Da alles im Fluss sei, könne man über die Bestätigung der Verzögerung hinaus gegenwärtig nicht mehr mitteilen.

Man sei optimistisch und aufgeregt, was den weiteren Werdegang des Spiels betrifft, werde sich aber erst zu gegebener Zeit wieder äußern, wenn diese auch wirklich reif dazu ist. Insofern gibt es auch keine neue Terminangabe für Torchlight Frontiers - und so steigt die Chance, dass sich Diablo IV, Path of Exile 2 und Torchlight Frontiers halbwegs zeitgleich in die Quere kommen und miteinander messen müssen.