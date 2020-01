Von A wie Astral Chain bis Z wie Zelda. Das dritte Jahr der Switch klotzte statt zu kleckern. Vom kleinen Schnuckel-Adventure bis zum epischen Endlos-Rollenspiel war für jeden Geschmack etwas dabei.

Platz 10: Yoshi’s Crafted World

Marios zuckersüßer Dino legte auf der Switch mit Yoshi’s Crafted World ein mindestens genauso knuddeliges Jump’n’Run hin wie Yoshi’s Woolly World auf der Wii U. In einer vor Kreativität nur so strotzenden Welt aus allen erdenklichen Bastelmaterialien hüpft ihr alleine oder zu zweit in wunderbar entschleunigter Manier ins Ziel. Dank zahlreicher Sammelobjekte, Herausforderungen und der Möglichkeit, Level sogar von der Rückseite aus zu spielen, bietet Yoshi’s Crafted World reichlich Wiederspielwert für stressfreie Abende.