Ein wahrer Abenteurer ist immer nur so gut wie seine Ausrüstung. Kein Wunder also, dass Videospiel-Helden oftmals ziemlich mächtige Hilfsmittel in ihren Taschen haben. Wir haben mal die Rucksäcke unserer Protagonisten durchwühlt und die zehn nützlichsten Gadgets zusammengestellt, die wir auch im echten Leben gerne hätten. Reine Waffen haben wir von der Liste verbannt, Mehrzweck-Geräte mit Selbstverteidigungspotenzial sind allerdings erlaubt. Welche Gadgets aus Videospielen würdet ihr euch für euren Alltag wünschen?

10. Power Suit (Metroid)

Der Ausdruck “Kleider machen Leute” passt wohl selten so gut wie bei der interstellaren Kopfgeldjägerin Samus Aran und ihrem Power Suit. Durch den Ganzkörperanzug macht Samus nicht nur in jedem Kampf eine gute Figur, sondern erhält auch einige recht nützliche Fähigkeiten. Als Morph-Ball zwängt sie sich zum Beispiel auch in kleinste Spalten und mit dem Vario-Upgrade werden selbst besonders hohe oder winterliche Temperaturen so gefährlich wie ein laues Frühlingslüftchen.

Urlaub im eisigen Ödland rund um den Nordpol, auf dem Grund des Ozeans oder eine Spritztour ins Weltall rücken damit in greifbare Nähe. Wir hätten im Power Suit nur permanent Angst, aus Versehen eine Rakete abzufeuern, eine Bombe zu legen oder mit dem Wave Beam dem Wellensittich des Nachbarn durch alle Wände hindurch eine neue Frisur zu verpassen.