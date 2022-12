Zum Launch gab es nicht gerade viele grafische Argumente, um sich eine PS5 zu holen. Aber das ist normal, denn bis Entwickler eine neue Hardware im Griff haben, braucht es etwas Zeit. Knapp zwei Jahre später ist es … auch nicht viel besser. Sei’s drum: Wir stellen euch zehn Spiele vor, die eure Augen verwöhnen und die Möglichkeiten der Konsole in Sachen 4K-Auflösung, HDR und Raytracing so gut wie derzeit möglich nutzen.

Platz 10: Demon’s Souls

Der erste große PS5-Titel sorgte nicht nur durch seinen extremen Schwierigkeitsgrad für heruntergeklappte Kiefer. Vom Original lässt das Remake des From-Software-Klassikers zumindest auf technischer Seite nichts mehr erkennen. Die Spielwelt Boletaria erstrahlt in neuem Glanz, dank knackscharfer 4K-Auflösung vermögen selbst kleine Details zu beeindrucken - und das parktisch gesehen ohne Ladezeiten. Das geniale Leveldesign findet sich hinter all dieser Pracht aber noch in quasi unveränderter Form und selbst die geschmeidigen Animationen dauern exakt so lange wie die des PS3-Originals. Allerdings steht der Verzicht auf Raytracing symptomatisch für das große Problem des PS5-Launch-Spiels: Schön ist es, vermag aber nicht im Ansatz zu zeigen, was die Konsole auf dem Kasten hat.