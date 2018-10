Cyberpunk erlebt zur Zeit eine kleine Renaissance. Sei es im Kino mit Blade Runner 2049, im TV mit Altered Carbon oder auf PC und Konsole mit dem neuen Mammutprojekt von CD Projekt RED, das nicht nur in diesem Genre neue Maßstäbe setzen soll. Doch auch in der Vergangenheit gab es eine ganze Reihe an lohnenswerten Titeln aus der Schnittstelle von Science-Fiction und Film Noir. Diese Top 10 ist der Beweis.

Top 10 - Cyberpunk-Spiele Damit verkürzt ihr die Wartezeit auf Cyberpunk 2077

Platz 10: Remember Me

Dontnod Entertainment dürften euch vor allem durch Life is Strange und das jüngst veröffentliche Vamypr bekannt sein, sein Debüt feierte das Studio aber einst mit dem Action-Adventure Remember Me. Im Neo-Paris des Jahres 2084 versucht ihr in der Rolle von Nilin den Grund für eure eigene Amnesie ausfindig zu machen und pfuscht in originellen Remix-Sequenzen in den Erinnerungen anderer rum. Das Design der Spielwelt, die vom Megakonzern Memorize zu einem Überwachungsstaat gemacht wurde, bietet eine erfrischend europäische Perspektive auf das Cyberpunk-Genre.