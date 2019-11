Activision hat das Skateboard offenbar noch nicht in die Mottenkiste gelegt. Einem Leak zufolge wird mit intern mit älteren Spielen herumexperimentiert.

Seit das letzte Tony Hawk Pro Skater erschienen ist, sind schon vier Jahre vergangen. Das letzte gute Tony Hawk Pro Skater liegt noch viel weiter zurück. Wie es aussieht, ist Activision mit der Reihe noch nicht fertig. Dem Leaker Sabi wurde nämlich zugetragen, dass das Unternehmen intern mit Demos und Prototypen von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 herumexperimentiert hat. Vermutet wird daher, dass der Publisher nach einem Weg sucht, die beliebten Sportspiele in einer ähnlichen Weise neu zu veröffentlichen wie die Spyro-Trilogie.

Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test