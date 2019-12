Ubisoft veröffentlicht in der kommenden Woche das nächste Update zum Erfolgstitel Tom Clancy's The Division 2. Mit dabei ist dann unter anderem ein neues In-Game-Event - passend zur aktuellen Jahreszeit.

Wer weiterhin Tom Clancy's The Division 2 zockt, der darf sich in Kürze wieder über frische Spielinhalte freuen. Ubisoft hat heute nämlich den Release des nächsten Updates angekündigt, der am 10. Dezember in der kommenden Woche über die Bühne gehen soll.

Das Titel-Update 6.1 soll gleichzeitig auch die Weihnachtszeit im Action-RPG einläuten, denn dieses bringt ein passendes In-Game-Event namens "Situation: Snowball" mit sich. Einige der berüchtigsten Gegner tragen eine rote Nikolausmütze und versuchen euch so zu verpostten. Wenn ihr diese Gegner ausschaltet, erhaltet ihr eine neue Wumme, welche Schneebälle verschießt. Für den bloßen Login in das Spiel im Zeitraum vom 10. Dezember bis 07. Januar erhaltet ihr außerdem auch eure eigene Nikolausmütze für euren Charakter als Item.

Dazu gesellen sich außerdem das Bekleidungsereignis "Stille Nacht" und ein dunkles Winter-Theme. Aus den Bekleidungsbehältern könnt ihr 35 neue Kleidungsstücke sammeln; für den Login während des Events erhaltet ihr einen kostenlosen Schlüssel hierfür. Inhaber des Year 1 Pass erhalten drei Schlüssel als Bonus obendrauf. Weitere Schlüssel lassen sich per Premium-Credits erwerben.

Und: Zu guter letzt ist in Version 6.1 die Beta-Version des neuen Hardcore-Modus enthalten, in dem der Tod endgültig ist. Vermasselt ihr es, ist das Spiel vorbei. Die gesamte Kampagne von The Division 2 wird somit zur ultimativen Herausforderung.