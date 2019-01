Im März soll Tom Clancy's The Division 2 durchstarten, doch im Vorfeld gibt es noch die sogenannte Private Beta. Jetzt hat Ubisoft den konkreten Termin dieser Testphase sowie einige weitere Story-Infos samt Trailer preisgegeben.

Per Pressemeldung hat Ubisoft heute Nägel mit Köpfen gemacht, was die bereits angekündigte Private Beta zu Tom Clancy's The Division 2 betrifft. An dieser geschlossenen Testphase dürfen bekanntermaßen alle Vorbesteller der Vollversion teilnehmen, einen konkreten Termin gab es hierfür aber bislang nicht.

Das hat sich heute nun eben geändert. Jetzt steht fest, dass die Beta-Testphase vom 07. bis zum 11. Februar 2019 über die Bühne gehen wird. Alle Vorbesteller können sich für den Testlauf ab sofort unter thedivisiongame.com/beta registrieren. Zu den genauen Inhalten hat sich Ubisoft bis dato noch nicht weiter geäußert.

Dafür bestätigte man in der heutigen Pressemeldung noch einige weitere Details rund um die Geschichte und die drei gegnerischen Fraktionen des Spiels; die Story wird unter anderem im unten folgenden neuen Trailer in den Fokus gerückt. Die drei Gegnerfraktionen werden von offizieller Seite indes wie folgt beschrieben:

True Sons: Eine paramilitärische Truppe, die auf ihre Kampferfahrung und überwältigende Feuerkraft vertraut, um ihre Feinde zu dominieren und ihr Territorium zu erweitern. Die True Sons sind klug und organisiert und werden von einem ehemaligen JTF-Offizier geleitet, dessen Rücksichtslosigkeit und List ihn zu einem gefährlichen Gegner machen.





Hyenas: Eine lose organisierte Bande opportunistischer Räuber, die durch Gewalt und Einschüchterung gegen zivile Lager kämpfen. Diese hedonistischen Aasfresser nehmen alles, was sie stehlen können, und zerstören alles andere, um ihren Feinden wertvolle Ressourcen zu entziehen. Die Hyenas werden von einem Rat der stärksten Rudelführer geleitet.





Outcasts: Verbitterte Überlebende einer erzwungenen Quarantäne, die sich nach Rache an denjenigen sehnen, die sie brutal inhaftiert haben, und an der Gesellschaft, die nur zusah und es geschehen ließ. Ihr charismatischer, blutrünstiger Führer glaubt, dass jeder mitschuldig ist und fordert die Anhänger auf, die Schuldigen zu bestrafen, indem sie Krankheit verbreiten und wahllos töten.

An Tom Clancy's The Division 2 arbeiten unter der Leitung von Massive Entertainment insgesamt sieben weitere Studios rund um den Globus mit. Der Release der Vollversion ist auf PC, PS4 und Xbox One für den 15. März 2019 geplant.