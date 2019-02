Das Sequel Tom Clancy's The Division 2 steht quasi vor der Tür und wer auf dem PC zocken möchte, der kann sich nun ein besonderes Angebot sichern. Hier lockt Ubisoft nämlich mit einem kostenlosen Top-Titel.

Aktuell geht es Schlag auf Schlag was neue Meldungen und Infos rund um das vielversprechende Action-RPG-Sequel Tom Clancy's The Division 2 betrifft. Erst wurde die geschlossene Beta-Testphase abgewickelt, dann kündigte Ubisoft unlängst auch eine frei zugängliche offene Beta an. Einen Tag später lockt der Entwickler und Publisher nun auch besonders die PC-Spieler an.

So läutet Ubisoft nun eine besondere Aktion ein, die Frühentschlossenen unter euch die Vollversion eines Ubisoft-Hits kostenlos einbringt. Wer nämlich vor dem 14. März 2019 die digitale PC-Fassung von Tom Clancy's The Division 2 vorbestellt, kann sich eines von drei Top-Spielen aus dem Portfolio von Ubisoft für lau aussuchen.

Zur Auswahl stehen euch dabei Watch_Dogs 2, das Open-World-Abenteuer Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands sowie Far Cry Primal. Letzteres könnt ihr beispielsweise auch als Einstimmung auf das nagelneue Far Cry: New Dawn zocken, das dieser Tage erscheint. Vorbestellungen, welche die Aktion unterstützen, können via Epic Games Store sowie im hauseigenen Ubisoft Store getätigt werden.

Sobald ihr eure Vorbestellung aufgegeben habt und dieses in eurer Uplay-Spielbibliothek erscheint, habt ihr bis zum 31. März 2019 Zeit, euch eines der kostenlosen Spiele auszusuchen, inderm ihr den Anweisungen auf dieser Webseite folgt.

Tom Clancy's The Division 2 selbst steht dann für PC sowie auch für PS4 und Xbox One ab dem 15. März 2019 zur Verfügung.