In wenigen Wochen will Ubisoft mit dem Sequel Tom Clancy's The Division 2 offiziell loslegen, doch im Vorfeld wird es noch einmal eine private Testphase geben. Nun ist auch bekannt, was Teilnehmer dabei konkret erwartet.

Wer sich das Action-RPG-Sequel Tom Clancy's The Division 2 bei teilnehmenden Händlern vorab bestellt, der kann sich noch vor dem eigentlichen Release am 15. März 2019 Zugang zu einer privaten Testphase sichern. Wer das nicht tut, kann sich zwar über die offizielle Webseite hedivisiongame.com/beta registrieren, ist aber auf Auswahlglück angewiesen. Diese Private Beta wird euch einen ersten Eindruck davon vermitteln, was euch im fertigen Spiel in Washington D.C. erwarten wird.

Wie Ubisoft heute nun bekannt gab, erwarten euch dabei sowohl Passagen vom Beginn des Spiels als auch aus dem Endgame. Auch späte Spielinhalte mit höherstufigen Charakteren werden demnach in der Private Beta bereits verfügbar sein.

Zunächst werdet ihr eure Operationsbasis im Weißen Haus einrichten, um von dort in ein verändertes Washington aufzubrechen und die neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten einzusetzen. Im östlichen Teil der offenen Welt könnt ihr bis Level 7 aufsteigen und folgende konkreten Inhalte absolvieren:

Zwei Hauptmissionen, zugänglich im Story-, Normal- und Hard-Modus

Fünf Nebenmissionen und zusätzliche Aktivitäten in der offenen Welt

Einzigartiges PvPvE-Gameplay in einer der drei neuen Dark Zones

Organisiertes PvP-Gameplay in einem Konflikt-Modus, Gefecht

Ab dem zweiten Beta-Tag, also dem 08. Februar um 17:00 Uhr, habt ihr die Chance außerdem die Invaded-Mission anzugehen, bei der es sich um einen echten Endgame-Inhalt handelt. Hierfür werdet ihr auf Stufe 30 gehievt und erhaltet nagelneue Spezialisierungen für den Überlebensspezialisten, den Scharfschützen und den Zerstörungsexperten.

Wer an dieser Beta teilnimmt, kann sich den notwendigen Client bereits vorab ab dem 06. Februar um 10:00 Uhr deutscher Zeit herunterladen. Die Testphase an sich startet am 07. Februar um 10:00 Uhr und wird dann bis zum 11. Februar um die gleiche Uhrzeit andauern.