Eure eigene Stimme im Spiel: So kann es funktionieren!

Tom Clancy's The Division 2

Seit März dieses Jahres ist Tom Clancy's The Division 2 offiziell erhältlich, doch ein Ende an neuen Inhalten ist selbstverständlich längst nicht in Sicht. Dabei könnt ihr unter Umständen künftig sogar eure eigene Stimme im Spiel hören.

Der ein oder andere Fan wünscht sich sicherlich nichts sehnlicher, als selbst einmal im Lieblings-Videospiele eine Rolle in irgendeiner Form zu übernehmen. Ubisoft gibt euch nun zumindest eine entsprechende Chance in Bezug auf Tom Clancy's The Division 2.

Kurz vor Weihnachten startet der Entwickler und Publisher nun nämlich eine Ausschreibung, in deren Rahmen ihr eure eigene Stimme in das Online-Action-RPG bringen könne. Für kommende Inhalte, die im Rahmen eines zukünftigen Updates Einzug in das Spiel erhalten sollen, sucht Ubisoft nämlich Sprecher für die deutsche Lokalisation.

Am Ende eines Castings unter interessierten Spielern soll sowohl eine weibliche als auch eine männliche Stimme gefunden werden, die allerhand Text für Gast-Sprecherrollen im DLC einsprechen sollen. Interessierte Fans können sich ab sofort bewerben, die Aktion endet am 01. Januar 2020.

Selbstredend ist mit den Tonaufnahmen auch ein ausgiebiger Blick hinter die Kulissen des Videospiels und dessen Entstehung verbunden. Wer eine Chance haben möchte, muss einige standardisierte Textzeilen einsprechen, aufnehmen und an Ubisoft schicken. Alle relevanten Details und Teilnahmebedingungen findet ihr hier auf der offiziellen Webseite zu The Division 2.