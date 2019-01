Ubisoft wird The Division 2 nach dem Release mit ordentlich vielen zusätzlichen Inhalten bedenken. Vor allem PvP-Fans dürfen sich freuen.

Ubisoft hat Pläne, The Division 2 auch nach Release noch langfristig frisch zu halten. Aus diesem Grund sollen künftig drei Dark Zones. Neben einer ausgebauten Story (30 bis 40 Stunden Spielzeit) soll also auch der PvP-Modus einen spürbaren Umfangszuwachs erhalten. Aber nicht nur das, Fairness soll dort in der Fortsetzung größer geschrieben werden als in Teil 1. Denn Neueinsteiger waren in The Division aufgrund ihrer schlechteren Ausrüstung hoffnungslos unterlegen. Nun werden die Werte der Ausrüstung für den Aufenthalt in der Dark Zone maximiert. Damit soll der Fokus deutlicher auf Skill statt auf Optimierungen gelegt werden.

Statt einer Dark Zone wird es gleich drei unterschiedliche geben, die sich auch in der Art ihrer Herausforderungen unterscheiden. Die Dark Zone East wird die größte der drei sein und ist im Regierungspark angesiedelt. Dort erwartet euch viel freie Sicht. Das Gegenteil erwartet euch im Westen: Dort steht vor allem der Nahkampf auf dem Plan. Die dritte Dark Zone befindet sich in Georgetown, dessen Gebiet durch einen Kanal geteilt wird. Die Architektur des Gebietes soll die Elemente der beiden anderen kombinieren.

>> The Division 2: Wir haben einen Blick auf die Dark Zones geworfen (Vorschau)

Das wird aber noch nicht alles sein, denn Ubisoft plant weitere kostenlose Zusatzinhalte nach Release, wie einem Interview mit TheKoalition zu entnehmen ist. Geplant sind mitunter neue Maps für den PvP-Modus und zusätzliche Story-Missionen.