Welche Editionen es gibt und was sie beinhalten

Ubisoft hat am Donnerstag das neue Ghost Recon Breakpoint offiziell angekündigt. In diesem Kontext wurden zugleich auch mehrere verschiedene Editionen vorgestellt. Wir verschaffen euch über diese hier einen Überblick.

Nach dem erfolgreichen Ghost Recon: Wildlands setzt Ubisoft die Militär-Shooter-Reihe mit Ghost Recon Breakpoint fort - das ist seit dem Donnerstag offiziell. Was euch im neuen Titel konkret erwartet, darüber haben wir euch in unserem umfassenden Ghost Recon Breakpoint Preview bereits einen Überblick verschafft. Darüber hinaus wurden aber auch gleich mehrere verschiedene Spiel-Editionen vorgestellt.

Neben der Standard Edition des Spiels wird es eine Gold Edition, eine Ultimate Edition und die exklusiv via Ubisoft Store erhältliche Wolves Collector's Edition geben. Begleitend wurde außerdem auch eine neue UbiCollectibles-Figur von Nomad zum Titel angekündigt.

Was ist in den Editionen enthalten? Die Gold Edition beinhaltet über die Standard-Fassung aka das Hauptspiel hinaus auch den Year 1 Pass. Dieser deckt die Post-Launch-Inhalte für das erste Jahr nach dem Release ab, darunter unter anderem eine neue Art von Endgame-Inhalten in Form von Raids.

Wer zur Ultimate Edition greift, der erhält zusätzlich über die Gold Edition hinaus auch noch das Ultimate Pack dazu. Die Wolves Collector's Edition beinhaltet all das zuzüglich der UbiCollectibles-Figur von Lt. Colonel Cole D. Walker, ein Steelbook, exklusive Lithographien, Walker's Dog Tag, eine wasserdichte Karte von Auroa sowie den Soundtrack. Exklusiv bei GameStop gibt es zudem noch die Auroa Edition, die zum Hauptspiel auch das Inhaltspaket "Heiliges Land" beinhaltet.

Weiteres Extra: Käufer von Gold, Ultimate oder Collector's Edition erhalten bis zu drei Tage früheren Zugang zum Spiel vor dem eigentlichen Release. Vorbesteller können sich darüber hinaus auch den Zugang zu einer geplanten Beta-Testphase sichern sowie zu einem Paket mit Ausrüstungsgegenständen.