Offiziell startet das neue Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint am 04. Oktober durch, doch der Download des notwendigen Spiel-Clients wird schon früher möglich sein. Zudem erhalten bestimmte Spieler und Käufer früheren Zugang. Hier verschaffen wir euch einen entsprechenden Überblick.

Für Ubisoft wird es in Sachen Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint langsam aber sicher ernst. Das Entwicklerstudio hat in einer Pressemitteilung heute Nägel mit Köpfen gemacht, was die Pre-Load-Zeiten für den Client der Vollversion sowie die Daten der verschiedenen Vorabzugänge betrifft. Einige Spieler werden nämlich schon vor dem 04. Oktober loslegen dürfen.

Nachdem vom 26. bis 29. September noch die offene Beta-Testphase abgewickelt wurde, können erste Spieler die Vollversion bereits drei Tage früher ab dem 01. Oktober zocken. Dazu zählen beispielsweise die Abonnenten von Uplay+, aber auch Käufer der Gold sowie Ultimate Edition des Spiels. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: Spielfortschritte können nicht aus der Open Beta in die Release-Version übernommen werden.

Im Übrigen sehen die Pre-Load-Zeiten und Vorabzugänge wie folgt aus:

Windows PC - Uplay Gold oder Ultimate Edition

Preload verfügbar – 27. September / 3:00 Uhr

Spielstart – 30. September / 21:00 Uhr

Windows PC - Uplay Standard Edition

Preload verfügbar – 27. September / 3:00 Uhr

Preload verfügbar – 27. September / 3:00 Uhr Spielstart – 03. Oktober / 21:00 Uhr

Windows PC - Epic Games Store Gold oder Ultimate Edition

Preload verfügbar – 27. September / 8:00 Uhr

Spielstart – 01. Oktober / 3:00 Uhr

Windows PC - Epic Games Store Standard Edition

Preload verfügbar – 27. September / 8:00 Uhr

Spielstart – 04. Oktober / 3:00 Uhr

Xbox One - Gold oder Ultimate Edition

Preload verfügbar – Ab sofort

Preload verfügbar – Ab sofort Spielstart – 01. Oktober / 12:00 Uhr

Xbox One - Standard Edition

Preload verfügbar – Ab sofort

Spielstart – 04. Oktober / 12:00 Uhr

PlayStation 4 Europe - Gold oder Ultimate Edition

Preload verfügbar – 29. September / 12:00 Uhr

Spielstart – 01. Oktober / 12:00 Uhr

PlayStation 4 Europe - Standard Edition

Preload verfügbar – 02. Oktober / 12:00 Uhr

Spielstart – 04. Oktober / 12:00 Uhr