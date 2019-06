Auch Ghost Recon Breakpoint war seitens Ubisoft schon vor der E3 offiziell angekündigt worden. Nun gibt es neue Infos zum kommenden Taktik-Shooter mit offener Spielwelt.

Dazu zeigte Ubisoft auf der E3 2019 nun gleich mehrere neue Trailer zum Spiel. Im Fokus stand dabei Schauspieler Jon Bernthal, der vielen von euch aus "The Walking Dead" bekannt sein dürfte. Er spielt im neuen Shooter die Rolle des großen Gegenspielers Cole D. Walker und stellte sich auch auf der Ubisoft-Bühne vor.

Anschließend gab das Entwicklerteam bekannt, dass ihr Ghost Recon Breakpoint solo oder im Koop mit vier Spielern zocken könnt. Nach dem Launch sollen per Update KI-Kameraden für Einzelspieler hinzukommen. Bisher hieß es, dass ihr im Solomodus auch tatsächlich allein unterwegs sein werdet. Jedoch habe man mit der Entscheidung, die KI-Kollegen per Update nach dem Launch zurück zu bringen, auf den Wunsch der Community reagiert.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - E3 2019 Wir sind Brüder Trailer Der aus Walking Dead bekannte Schauspieler Jon Bernthal führt die Wolves in Ghost Recon Breakpoint an.

Ansonsten gibt es eine Reihe an neuen militärischen Features, darunter die Möglichkeit, Gegner und Verbündete zu tragen, ein Camp zu errichten, um euer Equipment zu managen sowie verschiedene Klassen.

Der Release-Termin am 04. Oktober 2019 war bereits im Vorfeld bekannt, auf der E3 kündigte man nun aber auch eine vorherige Beta-Testphase ab dem 05. September 2019 an. Hierfür könnt ihr euch ab sofort auf der offiziellen Webseite registrieren. Ghost Recon Breakpoint erscheint für PC, PS4 und Xbox One.