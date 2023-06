Nach der Veröffentlichung von Titanfall 2 rankten sich eine Zeit lang auch schon Gerüchte darum, dass Titanfall 3 bereits in Arbeit sei. Erschienen ist die Action-Fortsetzung bekanntermaßen nie, doch wie sich nun herausstellt, waren die Entwicklungsarbeiten damals tatsächlich schon eine längere Zeit aufgenommen worden - ehe der Titel doch eingestampft wurde.

Wie sich nun herausgestellt hat, war an den damaligen Gerüchten, dass Arbeiten an Titanfall 3 bei Respawn Entertainment bereits angelaufen sind, durchaus etwas dran. Im Gespräch mit The Burnettwork hat sich nun nämlich Mohammad Alavi zu Wort gemeldet, seines Zeichens ehemaliger Mitarbeiter bei Infinity Ward und Respawn Entertainment. In dem ausführlicheren Interview gewährte er Einblicke hinter die Kulissen der Spieleentwicklung, unter anderem in Bezug auf Call of Duty: Modern Warfare 2 und eben auch die Titanfall-Reihe.

Alavi bestätigt in diesem Kontext, dass Respawn Entertainment einst wirklich schon aktiv an Titanfall 3 gearbeitet hat. Die Action-Fortsetzung sei schon rund 10 Monate in Arbeit gewesen und hatte ernsthafte Fortschritte erzielt, veröffentlicht wurde das Spiel aber schlussendlich nie. Warum? Auch dazu hat Alavi die Begründung parat.

Nach dem Release von PlayerUnknown's Battlegrounds aka PUBG sei das Battle-Royale-Genre förmlich explodiert und feierte immense Erfolge. Respawn Entertainment habe sich deswegen umorientiert und statt Titanfall 3 schlussendlich Apex Legends herausgebracht.

"Titanfall 2 wurde veröffentlicht und hat getan, was es getan hat. Wir haben daher gesagt 'Okay, wir machen Titanfall 3' und wir haben daran 10 Monate lang gearbeitet. Wir hatten dafür eine neue Technik am Start, mehrere Missionen waren fertig und wir hatten eine erste lauffähige Version, die mindestens so gut wenn nicht besser war, als das was wir jemals zuvor [in diesem Stadium] hatten", so Alavi. Gleichzeitig sah man sich aber eben dann auch Problemen ausgesetzt.

"Es war eine kleine Anzahl an Leuten, die den Titanfall 2 Multiplayer lieben und die meisten denken, dass er zwar richtig gut aber einfach zuviel ist. [...] Schlussendlich war es wie 'Das war ein großartiger Multiplayer, aber es nichts, das ich kontinuierlich für ein, zwei oder drei Jahre spiele.'"

Respawn Entertainment habe daher mit neuen Ideen herumexperimentiert, dann kam der überraschend erfolgreiche Launch von PUBG dazwischen - und das habe das Projekt im großen Still verändert. Entwickler des Teams hätten mit PUBG angefangen und versucht, einige Ideen in den neuen Multiplayer-Modus von Titanfall 3 zu integrieren. Das habe das Resultat schnell größer beeinflusst - und schlussendlich ist daraus dann eben Apex Legends entsprungen.

Nachdem diese neue, vom Battle-Royale-Erfolg inspirierte Herangehensweise immer mehr Anhänger fand, hätte das Team nach der Urlaubspause laut Alavi gemeinsam entschieden, Titanfall 3 einzustellen und die Arbeit an einem neuen Battle-Royale-Projekt zu starten.