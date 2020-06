Gute Nachrichten für Fans der Netflix-Serie The Witcher: Nach langer Corona-Pause sind Vorbereitungen im Gange, die Dreharbeiten bald wieder fortzusetzen.

Update:

Via Twitter hat Netflix nun bestätigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie in der Tat im Sommer wieder starten. Als konkreter Drehbeginn wird der 17. August genannt. Welche Auswirkung die Drehverzögerung auf den Starttermin der zweiten Staffel haben wird, bleibt vorerst noch abzuwarten.

I’m dusting off my lute and quill,

I have some news, some mead to spill:

After all the months we’ve been apart

It’s time for production to restart.

The Witcher and his bard – who’s flawless,

Will reunite on set 17 August.