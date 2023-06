The Witcher ist eine der größten RPG-Reihen überhaupt und maßgeblich hat dazu auch der Sprecher von Protagonist Geralt von Riva beigetragen. Dabei handelt es sich um Doug Cockle, der jetzt aber eine Hiobsbotschaft bekommen hat: Krebs.

Die Stimme von Doug Cockle kennen viele Spieler, zumindest wenn sie die englischsprachige Version eines Spiels der Witcher-Reihe gezockt haben. Cockle hat da nämlich keinen Geringeren als Hauptcharakter Geralt von Riva eingesprochen. Für seine Performance in The Witcher 3: Wild Hunt hat er unter anderem auch den Golden Joystick Award erhalten. Im Übrigen ist er auch aus TV-Shows und Filmen wie "Band of Brothers" oder "Captain America: The First Avenger" bekannt und sprach andere Charaktere in Videospielen wie Terminator: Resistance oder Ghost Recon: Breakpoint ein. Jetzt hat Cockle aber einen ganz anderen Kampf zu kämpfen.

Wie Cockle selbst via Twitter bestätigte, wurde bei ihm unerwartet und für ihn aus dem Nichts Prostatakrebs diagnostiziert. Das sei während eines Routinechecks festgestellt und die Behandlung sei bereits aufgenommen worden. Bislang sehe es diesbezüglich auch gut aus. Gleichzeitig nutzte Cockle die Gelegenheit auch, um alle Männer über 50 dazu aufzufordern, sich regelmäßig checken zu lassen, um Prostatakrebs frühzeitig erkennen und behandeln zu können. Es handelt sich dabei schließlich auch um die am weitesten verbreitete Form von Krebs unter Männern.

Cockle selbst hat nach seiner Botschaft bereits viel Zuspruch erhalten und hat den Kampf gegen den Krebs scheinbar gut angenommen. Auf diesem Wege wünschen natürlich auch wir alle gute Besserung und vollständige Genesung!